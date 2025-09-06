Алиханов: импортозамещенный вертолет «Ансат» готовится к серийному производству
Он подчеркнул, что с первым полетом и началом летных испытаний можно говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении
Импортозамещенный вертолет «Ансат» вышел на завершающий этап перед серийным производством. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, подчеркнув, что с первым полетом и началом летных испытаний можно говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении, пишет ТАСС.
Алиханов отметил, что вертолеты «Ансат» уже активно используются в разных регионах страны, особенно в санитарной авиации, где они помогают быстро доставлять пациентов.
На этой неделе новый «Ансат» успешно поднялся в воздух на Казанском вертолетном заводе. За полетом наблюдали Алиханов и руководство компании «Вертолеты России». Также президент России Владимир Путин объявил о завершении импортозамещения двигателей для вертолетов «Ансат» и самолетов Superjet.
