Алиханов: импортозамещенный вертолет «Ансат» готовится к серийному производству

11:23, 06.09.2025

Он подчеркнул, что с первым полетом и началом летных испытаний можно говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении

Фото: Динар Фатыхов

Импортозамещенный вертолет «Ансат» вышел на завершающий этап перед серийным производством. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, подчеркнув, что с первым полетом и началом летных испытаний можно говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении, пишет ТАСС.

Алиханов отметил, что вертолеты «Ансат» уже активно используются в разных регионах страны, особенно в санитарной авиации, где они помогают быстро доставлять пациентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этой неделе новый «Ансат» успешно поднялся в воздух на Казанском вертолетном заводе. За полетом наблюдали Алиханов и руководство компании «Вертолеты России». Также президент России Владимир Путин объявил о завершении импортозамещения двигателей для вертолетов «Ансат» и самолетов Superjet.

Анастасия Фартыгина

ПромышленностьМашиностроение Татарстан

