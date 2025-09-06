Казанский вертолетный завод завершил импортозамещение вертолета «Ансат»

Владимир Путин сообщил, что завершено импортозамещение двигателей для вертолетов «Ансат», которые собираются на Казанском вертолетном заводе, пишет РИА «Новости».

— В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет», — отметил президент на совещании по вопросам двигателестроения.

Вертолет «Ансат» отличается высокой маневренностью и вместительной кабиной, а также способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным баком — до 800. Он успешно работает при температурах от -45 до +50 градусов и в высокогорье. Новый двигатель ВК-650В, разработанный специалистами ОДК, будет серийно производиться и станет основой для легких вертолетов с взлетной массой до четырех тонн.

Кроме того, обновленный «Сухой Суперджет» также получает российские двигатели, что является частью программы импортозамещения систем и компонентов авиации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в небо поднялось импортозамещенное воздушное судно. 2 сентября вертолет «Ансат» совершил первый полет в Казани.



Анастасия Фартыгина