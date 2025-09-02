Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый полет в Казани

Вертолет обладает увеличенной дальностью полета без дозаправки

Фото: Дарья Пинегина

Импортозамещенный вертолет «Ансат», разработанный на Казанском вертолетном заводе, совершил свой первый полет в рамках летных испытаний. Продолжительность полета составила 6 минут, пишет пресс-служба Минпромторга республики.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и другие.

— Полет вертолета с отечественным двигателем — еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации. В процессе ремоторизации «Ансата» специалисты КВЗ комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам, — отметил Алиханов.

Импортозамещенный «Ансат» создан на базе модели «Ансат-М», сертифицированной в 2022 году. Вертолет обладает увеличенной дальностью полета без дозаправки — до 660 км, а с дополнительным топливным баком — до 800 км. Он также способен выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье, что делает его универсальным для решения разнообразных авиационных задач, включая работу в условиях плотной городской застройки.

Обновленный «Ансат» получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы. Внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Конструкция фюзеляжа также претерпела изменения, в частности, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

Рената Валеева