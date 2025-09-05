Месси не исключил своего неучастия в ЧМ-2026 из-за возраста

Обладатель семи «Золотых мячей» подчеркнул важность самочувствия и удовольствия от игры

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что пока не принял окончательного решения об участии в чемпионате мира 2026 года.

— Учитывая мой возраст, логичнее всего, что я не смогу там участвовать, — цитирует слова 38-летнего Месси ESPN.

Обладатель семи «Золотых мячей» подчеркнул важность самочувствия и удовольствия от игры при принятии решения.

— Я стараюсь быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но, когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать. Посмотрим. Я еще не принял решения насчет чемпионата мира, — добавил он.

Месси планирует оценить свое физическое состояние после завершения текущего сезона MLS и предсезонной подготовки.

— Я закончу сезон, потом проведу предсезонку и останется еще полгода. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня получится хорошая предсезонка в 2026 году, и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом приму решение, — сказал Месси.

Лионель Месси, лучший бомбардир и игрок сборной Аргентины в истории, впервые сыграл на чемпионате мира в 2006 году в возрасте 18 лет. В 2022 году он привел команду к долгожданной победе на ЧМ-2022 в Катаре, став одним из главных героев турнира.

Рената Валеева