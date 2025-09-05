В Казани 7 сентября ограничат движение на улице Комсомольской
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Кировского района
В Казани 7 сентября будет временно ограничено движение транспорта на улице Комсомольской. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Кировского района, сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ограничения коснутся участка улицы Комсомольской от пересечения с улицей Яруллина до пересечения с улицей Декабристов. Движение будет закрыто в обоих направлениях с 08:00 до 23:00.
Госавтоинспекция напомнила жителям Казани, что 5 сентября с 16:30 до 19:00 будет перекрыт участок дороги по улице Хади Такташа, на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина.
