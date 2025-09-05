Новости общества

В Казани перекроют улицу напротив нового здания театра им. Камала

09:42, 05.09.2025

Временные ограничения движения транспорта будут действовать 5 сентября с 16:30 до 19:00

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция напомнила жителям Казани, что 5 сентября с 16:30 до 19:00 будет перекрыт участок дороги по улице Хади Такташа, на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина. Ограничение действует для двух направлений.

Ограничения связаны с проведением в новом театре им. Камала XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

Напомним, что в Казани перекроют улицы на «Ночном велофесте» 27—28 сентября.

