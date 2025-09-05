В Казани перекроют улицу напротив нового здания театра им. Камала
Временные ограничения движения транспорта будут действовать 5 сентября с 16:30 до 19:00
Госавтоинспекция напомнила жителям Казани, что 5 сентября с 16:30 до 19:00 будет перекрыт участок дороги по улице Хади Такташа, на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина. Ограничение действует для двух направлений.
Ограничения связаны с проведением в новом театре им. Камала XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».
Напомним, что в Казани перекроют улицы на «Ночном велофесте» 27—28 сентября.
