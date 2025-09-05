Татарский боец UFC Ринат Фахретдинов успешно прошел взвешивание перед боем
Сразится со шведом Эриком Густафссоном на UFC Fight Night 258
Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов готов к бою против шведа Эрика Густафссона. Сегодня в Париже состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258.
Ринат Фахретдинов и Эрик Густафссон уложились в лимит промежуточного веса до 77,6 кг. Бой пройдет в полусреднем дивизионе (до 77 кг) организации.
- Ринат Фахретдинов — 77,11 кг;
- Андреас Густафссон — 77,56 кг.
33-летний Фахретдинов дебютировал в UFC в 2022 году. В октябре прошлого года татарский боец единогласным решением судей победил бразильца Карлоса Леала. 34-летний Густафссон впервые выступил в UFC в июне, где выиграл судейским решением у американца Хаоса Уильямса.
Турнир UFC Fight Night 258 пройдет в Париже 6 сентября.
