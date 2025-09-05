Адвокат: актрисе Тарасовой проведут экспертизу на наличие наркотиков

Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств

Фото: скриншот из сериала "Интерны"

Актрисе Аглае Тарасовой будет проведена экспертиза на наличие в крови запрещенных веществ, а также будет проверено устройство, обнаруженное у нее, на предмет содержания наркотических средств. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат актрисы Катерина Шубнова.

Тарасова была задержана в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма предположительно наркотического вещества. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ), предусматривающая наказание от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

— У нее возьмут все анализы и будет проведена экспертиза непосредственно этого устройства, где, возможно, есть наркотическое средство. Только экспертиза может определить, действительно ли там был наркотик или нет, — заявила адвокат Шубнова.

По словам адвоката, если экспертиза не обнаружит наркотических веществ в устройстве, дело в отношении актрисы будет прекращено.

Рената Валеева