Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погоды
На территории республики местами ожидается сильный ветер
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий.
По данным синоптиков, 6 сентября на территории республики местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду.
Подробнее о погоде на оставшуюся неделю — в материале.
