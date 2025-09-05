Новости общества

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погоды

15:46, 05.09.2025

На территории республики местами ожидается сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий.

По данным синоптиков, 6 сентября на территории республики местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду.

Подробнее о погоде на оставшуюся неделю — в материале.

Рената Валеева

