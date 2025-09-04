В Татарстане наступит бабье лето после дождливой недели

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане продолжается дождливая погода, вызванная обширным циклоном, который охватывает Среднее Поволжье. На данный момент максимальные температуры колеблются от 16 до 22 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В ближайшие сутки, 5 сентября, синоптики прогнозируют сохранение текущих условий: дожди, местами сильные, а также грозы и порывистый ветер до 17 м/с. Ночные температуры будут варьироваться от 10 до 15 градусов, а днем ожидается 18—23 градуса.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Однако уже с субботы, 6 сентября, ситуация начнет улучшаться. Циклон будет двигаться на восток, и дожди станут редкостью, за исключением восточных районов республики. Температура ночью понизится до 11—16 градусов, а днем поднимется до 19—24 градусов. Ветер останется порывистым.

С воскресенья, 7 сентября, Татарстан окажется под влиянием северного антициклона, что принесет бабье лето. В это время осадки маловероятны, а дневные температуры будут достигать 19—24 градусов. Ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов.



Анастасия Фартыгина