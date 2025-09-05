«Иннополис», «Ростех» и Pozis совместно займутся роботизацией

Соглашение подписали в рамках специализированного семинара под руководством Рустама Минниханова

Производитель бытовой и медицинской холодильной техники в России POZIS и университет «Иннополис» подписали соглашение о сотрудничестве в области промышленной робототехники. Соглашение было подписано в Иннополисе в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Свои подписи поставили генеральный директор POZIS Радик Хасанов и директор ИТ-вуза Искандер Бариев. Подписание документа прошло в рамках специализированного семинара по роботизации производств под руководством главы республики.

— Сегодняшнее подписание поможет объединить компетенции в робототехнике и информационных технологиях с опытом компании POZIS в производстве сложной техники. Такой симбиоз науки, образования и индустрии позволит нам в будущем решать сложные технологические задачи и создавать конкурентоспособные решения в области роботизации, — отметил директор «Иннополиса» Искандер Бариев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особое внимание в рамках соглашения будет уделено научно-исследовательской деятельности, опытно-конструкторским и технологическим работам в сфере робототехники.

Радик Хасанов, в свою очередь, подчеркнул, что партнерство объединит научный потенциал «Иннополиса» и промышленные возможности POZIS, открывая перспективы для достижения технологического лидерства России в сфере роботизации и замены импорта.

Документ предусматривает выполнение совместных исследований, конструкторских и технологических проектов в области робототехники.

3 сентября Рустам Минниханов провел семинар-совещание с директорами промышленных предприятий республики, посвященный вопросам внедрения и использования робототехники в производстве.

Наталья Жирнова