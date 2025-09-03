Минниханов — о роботизации в Татарстане: «Все должны активно включиться в эту работу»

Раис республики обсудил с промышленниками Татарстана внедрение робототехники в производство

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел семинар-совещание с директорами промышленных предприятий республики, посвященный вопросам внедрения и использования робототехники в производстве.

Перед началом совещания ему были представлены робототехнические комплексы и системы автоматизации производства, включая ИИ-систему промышленной ультразвуковой томографии «СПРУТ», роботы-сварщики и робот-паллетайзер.



Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов отметил, что Татарстан входит в топ-5 регионов страны по количеству применяемых роботов, внося значительный вклад в развитие промышленной роботизации.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко сообщил, что наибольшего прогресса в роботизации достигли предприятия автопрома, такие как «Тракс Восток Рус», КАМАЗ и «СОЛЛЕРС-Алабуга». Он также подчеркнул, что во всех ведущих учебных заведениях Татарстана ведется подготовка специалистов по робототехнике.

Генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев рассказал о новом механообрабатывающем производстве на предприятии, оснащенном при поддержке Минпромторга России. Модернизация позволит повысить производительность труда и создать дополнительные рабочие места.

Минниханов высоко оценил работу по модернизации Казанского вертолетного завода и отметил, что накануне первый полет совершил легкий многоцелевой вертолет «Ансат» в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В.

Подводя итоги совещания, раис Татарстана подчеркнул, что развитие промышленной роботизации является приоритетной задачей для повышения конкурентоспособности экономики. Он отметил необходимость подготовки и переподготовки кадров и призвал уделить особое внимание этой теме в рамках Kazan Digital Week в сентябре.

Минниханов также сообщил о планах по принятию республиканской стратегии роботизации и подчеркнул, что перспективы роботизации охватывают практически все отрасли экономики, способствуя повышению производительности и обеспечивая технологическое лидерство.

— Все должны активно включиться в эту работу, — заключил раис Татарстана.

Рената Валеева