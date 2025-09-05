В Татарстане на сохранение ОКН выделили более 2,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Резнов

С начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Об этом сообщил Иван Гущин, председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

— Благодаря слаженной работе с федеральным центром и Министерством культуры России за восемь месяцев года удалось выделить эту сумму из регионального и федерального бюджетов, — отметил он.

Из общего объема финансирования 70 млн рублей выделены на разработку научно-проектной документации.

Гущин также добавил, что в 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культуры в Татарстане было направлено 5,7 млрд рублей.

Накануне стало известно, что Комитет Татарстана по охране ОКН одобрил проект реставрации церкви Козьмы и Дамиана, расположенной на улице Мусы Джалиля, в центре Казани. Этот памятник архитектуры был основан более трехсот лет назад и изначально служил надвратным храмом для Петропавловского собора.

Анастасия Фартыгина