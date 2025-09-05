Делегация Татарстана посетила Лисичанск для подготовки города к зиме

В городе работают 3 аварийные бригады из Татарстана, которые восстанавливают повреждения в системах водоснабжения и готовят жилые дома к отоплению

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По поручению Рустама Минниханова делегация Татарстана во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным и руководителем Аппарата раиса республики Асгатом Сафаровым посетила Лисичанск в ЛНР. Вместе с ними был заместитель премьер-министра региона Фаниль Аглиуллин, сообщили в пресс-службе главы республики.

Основное внимание делегации уделили подготовке города к осенне-зимнему периоду.

В Лисичанске работают три аварийные бригады из Татарстана, которые совместно с местными коммунальными службами восстанавливают повреждения в системах водоснабжения и готовят жилые дома к отоплению. Песошин подчеркнул важность бесперебойного обслуживания сетей для стабильного водоснабжения и отопления зимой.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе визита делегация осмотрела детский сад, который уже прошел капитальный ремонт. Работы по благоустройству территории и укладке нового асфальта продолжаются. В здании уже установлено современное отопительное оборудование, что обеспечит комфортные условия для детей.

— Мы видим, что работа идет системно: решаются ключевые вопросы жизнеобеспечения и восстанавливаются детские сады и спортивные объекты. Это создает основу для нормальной жизни и развития города,— отметил Алексей Песошин.

Накануне делегация Татарстана также посетила город Рубежное ЛНР по поручению Рустама Минниханова. Целью визита стала проверка результатов капремонта местной школы, который был завершен при поддержке Татарстана.

Анастасия Фартыгина