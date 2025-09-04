Татарстанская делегация оценила итоги капремонта школы в Рубежном ЛНР

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Делегация Татарстана во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным и руководителем аппарата раиса РТ Асгатом Сафаровым посетила город Рубежное ЛНР по поручению Рустама Минниханова.

Целью визита стала проверка результатов капремонта местной школы, который был завершен при поддержке Татарстана. Делегация осмотрела обновленные учебные кабинеты, спортивные залы и библиотеку. В школе обучаются 406 детей, особое внимание уделяется развитию классов естественно-научного профиля — химии, физики и математики.

Песошин от имени Минниханова вручил директору школы Ирине Дубовик подарочный сертификат, подчеркнув важность обновленного учреждения для жителей города.

— Строители из Татарстана проделали огромную работу. Сегодня школа полностью готова встретить учеников, а современное оснащение и спортивные залы создают условия не только для учебы, но и для всестороннего развития детей. Это важный результат для всего города, — отметил Алексей Песошин.

Напомним, Лисичанск и Рубежное — подшефные города Татарстана в новом регионе России — Луганской Народной Республике. Им регулярно оказывается гуманитарная помощь. Татарстанские специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры этих территорий.

Рената Валеева