В Татарстане завершили ремонт дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

В Чистопольском районе Татарстана завершился ремонт дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Обновлено более 3,1 км дороги на участках с 14,2 до 15,8 км и с 31,5 до 33,1 км. Ширина проезжей части теперь составляет 7 метров.

Дорожные работы включали фрезерование старого асфальта, укладку нового выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также укреплены обочины щебнем на площади свыше 9 тыс. кв. м. Для повышения безопасности дорожного движения были нанесены разметка, обустроены пешеходные переходы и установлены дорожные знаки.

Эта дорога связывает три муниципальных образования и обеспечивает доступ к федеральным трассам Р-239, Р-241 и платной дороге Алексеевское — Альметьевск. Работы выполняла подрядная организация ООО «Чистопольский Автодор».

Напомним, что в Мамадышском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт автомобильной дороги «Обход г. Мамадыш» на участке км 4,6 — км 5,6. Протяженность ремонтируемого участка составляет 0,9 км, дорога относится к III технической категории.

Анастасия Фартыгина