В Татарстане по нацпроекту ведется ремонт дороги «Обход Мамадыша» за 10,2 млн рублей

Завершаются работы по ремонту моста

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Мамадышском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт автомобильной дороги «Обход г. Мамадыш» на участке км 4,6 — км 5,6. Протяженность ремонтируемого участка составляет 0,9 км, дорога относится к III технической категории.

Стоимость работ составляет 10,2 млн рублей, передает пресс-служба Минтранса.

В настоящее время дорожники выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Завершаются работы по ремонту моста, расположенного на этом участке дороги, и устройству продольной дренажной системы.

Рената Валеева