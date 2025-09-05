Новости общества

Путин объявил все украинские войска законными целями для ударов

09:20, 05.09.2025

По словам Путина, все украинские войска могут быть подвергнуты ударам

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые военные формирования на территории Украины. Это заявление прозвучало на пленарном заседании ВЭФ-2025.

По словам Путина, все украинские войска могут быть подвергнуты ударам, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.

Также Путин обозначил планы на Дальний Восток на Восточном экономическом форуме.

