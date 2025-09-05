Путин объявил все украинские войска законными целями для ударов
По словам Путина, все украинские войска могут быть подвергнуты ударам
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые военные формирования на территории Украины. Это заявление прозвучало на пленарном заседании ВЭФ-2025.
По словам Путина, все украинские войска могут быть подвергнуты ударам, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.
Также Путин обозначил планы на Дальний Восток на Восточном экономическом форуме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».