Путин обозначил планы на Дальний Восток на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин отметил важность развития Дальнего Востока и Сибири как национального приоритета России в 21 веке

На юбилейном X Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил важность развития Дальнего Востока и Сибири как национального приоритета России в 21-м веке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент подчеркнул, что форум стал площадкой для обсуждения итогов совместной работы власти, бизнеса и общественных объединений, а также для определения дальнейших шагов по укреплению роли региона в экономике страны и международных связях.

Путин также подчеркнул, что рост цен и инфляция остаются актуальными проблемами.

— Центральный банк борется с инфляцией и пытается вернуться к показателям не выше 4-5 процентов, — сказал он, добавив, что высокая ключевая ставка вызывает недовольство у производителей.

Президент заверил участников форума, что финансовые власти России действуют профессионально и с учетом устойчивой макроэкономической политики, которая обеспечивала положительные результаты на протяжении многих лет.

Путин также привел статистику по экономическим показателям Дальнего Востока: за последние десять лет валовый региональный продукт увеличился более чем в два с половиной раза — с 4 трлн до 11 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал составили 20 трлн рублей. Лидерами по инвестициям стали Якутия, Амурская область и Сахалинская область, на которые приходится 55% всех инвестиций в ДФО.

С 1 января 2027 года для Дальнего Востока и Арктики будет введен единый режим преференций, что должно способствовать дальнейшему развитию региона.

Анастасия Фартыгина