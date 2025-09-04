Новости общества

В Нижнекамске пожарные спасли кота из задымленной квартиры

18:59, 04.09.2025

Там произошло возгорание из-за электросамоката

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

В Нижнекамске пожарные ПСЧ-62 МЧС России спасли кота из задымленной квартиры, в которой произошло возгорание из-за электросамоката, оставленного на зарядке.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Оперативное прибытие пожарных позволило избежать трагических последствий и спасти домашнего питомца.

За минувшие сутки, 3 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров.

