В Нижнекамске пожарные спасли кота из задымленной квартиры
Там произошло возгорание из-за электросамоката
В Нижнекамске пожарные ПСЧ-62 МЧС России спасли кота из задымленной квартиры, в которой произошло возгорание из-за электросамоката, оставленного на зарядке.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Оперативное прибытие пожарных позволило избежать трагических последствий и спасти домашнего питомца.
За минувшие сутки, 3 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров.
