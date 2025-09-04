В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на пожары

Пять раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 3 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные пять раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Четыре раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.



Анастасия Фартыгина