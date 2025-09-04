В Казани более 600 человек привились от гриппа в мобильных пунктах у метро

Фото: Максим Платонов

В Казани успешно стартовала кампания по вакцинации от гриппа вблизи станций метрополитена. В первый же день работы мобильных пунктов прививку от сезонного вируса сделали 611 горожан. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения по Казани.

Мобильные пункты вакцинации работают ежедневно. Сделать прививку можно с 7:30 до 19:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:30. К вакцинации допускаются все желающие в возрасте от 18 лет, при себе необходимо иметь паспорт.

Особое внимание уделяется группам риска. Лица старше 60 лет, помимо прививки от гриппа, могут также пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции. Накануне этой возможностью воспользовались 60 пожилых горожан.

Напомним, пункты вакцинации расположены у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Власти планируют привить около 2,5 млн человек — это 60% населения республики.

Рената Валеева