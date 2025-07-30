В Татарстане планируют привить 2,5 млн человек от гриппа и ОРВИ

Это 60% населения республики.

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В Татарстане началась вакцинация против гриппа и ОРВИ, и власти планируют привить около 2,5 млн человек — это 60% населения республики. Любовь Авдонина, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, уточнила: «Этот процент позволяет сдерживать уровень заболеваемости гриппом и не допускать вспышек».

В группу риска входят дети, школьники, студенты, работники образования и медицины, а также сотрудники птицеводческих и свиноводческих предприятий.

В Татарстан уже поступило около 200 тыс. доз вакцины. Дмитрий Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики, подчеркнул, что препарат содержит актуальные штаммы гриппа на сезон 2025—2026 годов. В первую очередь будут вакцинировать медработников, беременных женщин и детей от шести месяцев до четвертого класса.

Напомним, что с начала 2025 года в Татарстане выявлено 2,2 тыс. случаев COVID-19, что на 80% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 11,1 тыс. случаев.



Анастасия Фартыгина