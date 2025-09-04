Мишустин: маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах

В условиях стационара маломобильные пациенты смогут пройти осмотр у профильных докторов и необходимые обследования

Фото: Динар Фатыхов

Правительство расширило возможности диспансеризации для маломобильных граждан, включая жителей отдаленных районов. Теперь они смогут проверять свое здоровье не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— По поручению президента правительство расширяет возможности для граждан проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей. Создаем такие условия для людей, которым зачастую тяжело самостоятельно добраться до медицинского учреждения и обойти специалистов. Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно, — заявил Мишустин.

Изменения внесены в программу госгарантий бесплатной медпомощи и уже утверждены. В условиях стационара маломобильные пациенты смогут пройти осмотр у профильных докторов и необходимые обследования. При постановке диагноза будет назначено лечение, в том числе высокотехнологичное, и оказана необходимая помощь.

— Глава государства подчеркивал, что сегодня на первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний, — отметил Мишустин.

Председатель правительства поручил Министерству здравоохранения внимательно контролировать совершенствование процедуры диспансеризации, чтобы она становилась доступнее для всех граждан.

Рената Валеева