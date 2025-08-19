Военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получать жилье вне очереди

Правительство поддержало соответствующий законопроект

Фото: Динар Фатыхов

Правительство поддержало законопроект, который позволит военнослужащим с детьми-инвалидами получать жилье вне очереди, даже если ребенок достиг совершеннолетия и имеет инвалидность с детства I группы. Соответствующее заключение опубликовано ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что семьи, осуществляющие уход за инвалидами с детства I группы, особенно остро нуждаются в собственном жилье, оборудованном для обеспечения необходимого ухода.

Поправки уточняют, что льгота на внеочередное получение жилья распространяется не только на военнослужащих с детьми-инвалидами до 18 лет, но и на тех, у кого ребенок, достигший совершеннолетия, имеет инвалидность с детства I группы.

Супруги молодых участников специальной военной операции смогут получить соцвыплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке.

Рената Валеева