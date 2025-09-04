МИД РФ напомнил о правилах въезда в Китай при безвизовом режиме

Мария Захарова предупредила, что безвизовый въезд разрешен только для деловых поездок, туризма, визита к родственникам или обменных визитов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила граждан России о необходимости строгого соблюдения законодательства КНР в связи с введением безвизового режима. С таким предупреждением она выступила на брифинге на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что безвизовый въезд разрешен только для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена визитами и транзита. При этом трудоустройство, обучение, служебные командировки и работа журналистов не подпадают под действие нового режима.

Захарова обратила внимание на то, что китайская сторона сохраняет право отказать во въезде на границе без объяснения причин. Она также отметила, что новый режим пока носит экспериментальный характер, хотя аналогичные преференции уже действуют для 47 других стран.

— В настоящее время по линии министерства экономического развития нашей страны прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства, — заключила Захарова.

Напомним, что с 15 сентября россияне смогут посещать Китай без визы до 30 дней. Ранее стало известно, что после введения безвизового режима Россия может увеличить число авиарейсов в Китай.

Наталья Жирнова