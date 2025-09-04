Татарстан обсудил национальную модель улучшения инвестклимата на ВЭФ
Делегация Татарстана, возглавляемая министром экономики Мидхатом Шагиахметовым, приняла участие в заседании комиссии Госсовета России по инвестициям на ВЭФ
Делегация Татарстана, возглавляемая заместителем премьер-министра и министром экономики Мидхатом Шагиахметовым, приняла участие в заседании комиссии Госсовета России по инвестициям на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Основной темой встречи стало создание и внедрение национальной модели для ведения бизнеса. Министр экономического развития России Максим Решетников и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представили текущие достижения в разработке этой модели на федеральном уровне.
- Они также обсудили первые результаты «дорожных карт», которые помогут регионам адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.
Напомним, что на форуме делегация запланировала:
- участие в мероприятиях по развитию малого и среднего предпринимательства, организованных Корпорацией МСП;
- встречи с компаниями для обсуждения реализации проектов в Татарстане;
- переговоры с представителями исламских стран по вопросам исламского финансирования;
- подписание соглашения о сотрудничестве между Инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), где будут обсуждаться совместные проекты в сфере инноваций и высоких технологий.
