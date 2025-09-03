Татарстан представит свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Делегацию возглавит заместитель премьер-министра и министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов

Фото: Динар Фатыхов

С 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке пройдет X Восточный экономический форум, в котором примет участие делегация Республики Татарстан. Ее возглавит заместитель премьер-министра и министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

В состав делегации войдут представители ключевых организаций, занимающихся развитием экономики и международным сотрудничеством, включая Минэкономики региона, Агентство инвестиционного развития и Инновационный технопарк «Идея».

На форуме делегация Татарстана планирует участвовать в заседании комиссии Госсовета России по инвестициям и мероприятиях, посвященных улучшению делового климата в стране. В программе визита запланированы:

участие в мероприятиях по развитию малого и среднего предпринимательства, организованных Корпорацией МСП;

встречи с компаниями для обсуждения реализации проектов в Татарстане;

переговоры с представителями исламских стран по вопросам исламского финансирования;

подписание соглашения о сотрудничестве между Инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), где будут обсуждаться совместные проекты в сфере инноваций и высоких технологий.

Анастасия Фартыгина