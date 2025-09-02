Келлер-Суттер: Швейцария готова принять переговоры по Украине

Мерц поддержал предложение, назвав Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня.

Фото: Рената Валеева

Швейцария выразила готовность выступить площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Она подчеркнула готовность страны поддержать поиск мирного решения, поделиться экспертизой и, в случае необходимости, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве.

— Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве, — заявила Келлер-Суттер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Мерц в свою очередь поддержал предложение, назвав Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Он также заявил о намерении вновь озвучить эту идею на предстоящей встрече так называемой «коалиции желающих», передает РИА «Новости».

Швейцарская сторона подчеркнула, что поддерживает контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию. Советник по нацбезопасности Швейцарии находится в контакте с представителями Москвы. Вопрос о возможном швейцарском посредничестве также обсуждался во время визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Швейцарию на прошлой неделе и ранее, в беседе с госсекретарем США Марко Рубио в начале августа.

В августе текущего года МИД Швейцарии уже заявлял о готовности страны стать принимающей стороной или посредником в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее с аналогичным предложением выступал президент Франции Эммануэль Макрон, предложив провести встречу в «нейтральной стране», в частности в Женеве.



Рената Валеева