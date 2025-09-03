Татарстан готов продлить запрет на работу для мигрантов в отдельных сферах до конца 2026 года
Минтруд Татарстана разработал проект указа раиса республики
Минтруд Татарстана разработал проект указа раиса республики о продлении запрета на работу мигрантов по патентам в десяти сферах. Соответствующий документ появился на антикоррупционном портале. Речь идет о следующих сферах:
- перевозка опасных грузов;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;
- деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета (код ОКВЭД 69);
- деятельность ветеринарная;
- деятельность охранных служб, в том числе частных;
- деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
Документу предстоит пройти экспертизу, и в случае его принятия указ вступит в силу через десять дней с момента его опубликования на официальном портале. С этого момента у хозяйствующего субъекта — работодателя будет 3 месяца для приведения численности иностранцев к «нормативу». Отметим, что указ срочный — запрет продлится до 31 декабря 2026 года.
Напомним, что в прошлом году в Татарстане были введены аналогичные меры. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», заявляли о перспективе роста стоимости поездок в такси.
Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанский парламентарий, член ЛДПР Руслан Юсупов предложил ужесточить миграционную политику из-за конфликтов в Елабужском районе. Там, по словам депутата, местные жители жалуются на соседство с этим контингентом.
