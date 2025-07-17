Депутат Госсовета РТ Юсупов предложил ужесточить процесс медосмотра для мигрантов
С его слов, это одна из проблем, о которой ему рассказали избиратели
Депутат партии ЛДПР в татарстанском Госсовете Рафаэль Юсупов во время сессии республиканского парламента предложил провести открытую встречу с населением для нахождения решения проблемы с мигрантами, возникшей в Елабужском районе.
— В ходе работы в избирательных округах, мы получаем бурную обратную связь от населения и трудовых коллективов. Людей волнуют насущные вопросы по уровню преступности, связанной с мигрантами. Но один из наиболее частых — центральных вызовов, с которым сталкивается население нашей республики, — это вопрос добрососедского отношения с иностранцами, не только на улицах и скверах, но и в стенах больничных учреждений, — считает Юсупов.
По словам Юсупова, в последние месяцы в Елабужском районе замечен кратный рост количества трудовых мигрантов, приезжающих работать, в том числе на ОЭЗ «Алабуга».
Депутат уверен, что усиление контроля поможет снизить эпидемическую нагрузку на население республики и число заражений от завозных заболеваний, а это, в свою очередь, снизит недовольство со стороны местных жителей.
По словам парламентария, республиканское отделение партии уже подготовило проект обращения по этому вопросу. В качестве адресата выступает Кабмин Татарстана. Как рассказал Юсупов «Реальному времени», никакого дополнительного финансирования для решения этого вопроса не потребуется.
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