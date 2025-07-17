Депутат Госсовета РТ Юсупов предложил ужесточить процесс медосмотра для мигрантов

С его слов, это одна из проблем, о которой ему рассказали избиратели

Фото: предоставлено пресс-службой управления здравоохранения исполкома НМР

Депутат партии ЛДПР в татарстанском Госсовете Рафаэль Юсупов во время сессии республиканского парламента предложил провести открытую встречу с населением для нахождения решения проблемы с мигрантами, возникшей в Елабужском районе.

— В ходе работы в избирательных округах, мы получаем бурную обратную связь от населения и трудовых коллективов. Людей волнуют насущные вопросы по уровню преступности, связанной с мигрантами. Но один из наиболее частых — центральных вызовов, с которым сталкивается население нашей республики, — это вопрос добрососедского отношения с иностранцами, не только на улицах и скверах, но и в стенах больничных учреждений, — считает Юсупов.

По словам Юсупова, в последние месяцы в Елабужском районе замечен кратный рост количества трудовых мигрантов, приезжающих работать, в том числе на ОЭЗ «Алабуга».

— Поток еще не обследованных мигрантов устремляется в медицинские организации ближайших районов для прохождения медицинского освидетельствования для получения патента, где контактирует с местным населением, которое получает медицинскую помощь. Вопрос обеспечения санэпидбезопасности граждан нашей республики в данной части не получает должного внимания. Это чревато вспышками опасных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, а в отношении мигрантов из Африки это могут быть и различные экзотические заболевания, такие как оспа обезьян, — заявил Юсупов.

Депутат уверен, что усиление контроля поможет снизить эпидемическую нагрузку на население республики и число заражений от завозных заболеваний, а это, в свою очередь, снизит недовольство со стороны местных жителей.

По словам парламентария, республиканское отделение партии уже подготовило проект обращения по этому вопросу. В качестве адресата выступает Кабмин Татарстана. Как рассказал Юсупов «Реальному времени», никакого дополнительного финансирования для решения этого вопроса не потребуется.

1 / 3 скриншот обращения ЛДПР в КМ РТ

скриншот обращения ЛДПР в КМ РТ

скриншот обращения ЛДПР в КМ РТ

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Дмитрий Зайцев