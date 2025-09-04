Исполком Бугульмы за три минуты нашел поставщика ноутбуков по цене выше официальной

Власти муниципалитета переплатят почти 40 тыс. рублей

Исполнительный комитет Бугульминского района Татарстана приобретет три ноутбука. Соответствующий тендер опубликован накануне, 3 сентября, в 11:45, на портале госзакупок.

скриншот с сайта Госзакупок

Уже в 11:48 комиссия завершила закупку, заявив, что работа окончена и поставщик определен. Всего было подано три заявки. По предварительной информации, победителем стало ООО «БТК». Фирма, судя по открытым данным, занимается продажей товаров для офиса через интернет.

В техническом задании авторы указали не просто конкретные характеристики, а модель и даже цвет оборудования. Речь идет о флагманском ноутбуке китайской компании Huawei — MateBook D 16 в цвете «космический серый». За три ноутбука власти заплатят 164 400 рублей. То есть стоимость одного ноутбука составит 54 800 рублей.



скриншот с сайта Госзакупок

При этом на официальном сайте китайского производителя в России точно такой же ноутбук можно приобрести почти на 13 тысяч дешевле — за 41 999 рублей.

Срок поставки — 15 дней со дня подписания контракта.

Ранее стало известно, что цены на ноутбуки в Казани достигли 67 тыс. рублей, а на планшеты — 39 тысяч.

Дмитрий Зайцев