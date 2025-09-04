Новости общества

Исполком Бугульмы за три минуты нашел поставщика ноутбуков по цене выше официальной

15:45, 04.09.2025

Власти муниципалитета переплатят почти 40 тыс. рублей

Фото: Nick Morrison на Unsplash

Исполнительный комитет Бугульминского района Татарстана приобретет три ноутбука. Соответствующий тендер опубликован накануне, 3 сентября, в 11:45, на портале госзакупок.

скриншот с сайта Госзакупок

Уже в 11:48 комиссия завершила закупку, заявив, что работа окончена и поставщик определен. Всего было подано три заявки. По предварительной информации, победителем стало ООО «БТК». Фирма, судя по открытым данным, занимается продажей товаров для офиса через интернет.

В техническом задании авторы указали не просто конкретные характеристики, а модель и даже цвет оборудования. Речь идет о флагманском ноутбуке китайской компании Huawei — MateBook D 16 в цвете «космический серый». За три ноутбука власти заплатят 164 400 рублей. То есть стоимость одного ноутбука составит 54 800 рублей.

скриншот с сайта Госзакупок

При этом на официальном сайте китайского производителя в России точно такой же ноутбук можно приобрести почти на 13 тысяч дешевле — за 41 999 рублей.

скриншот с сайта huawei.ru

Срок поставки — 15 дней со дня подписания контракта.

Ранее стало известно, что цены на ноутбуки в Казани достигли 67 тыс. рублей, а на планшеты — 39 тысяч.

Дмитрий Зайцев

