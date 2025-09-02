Цены на ноутбуки в Казани достигли 67 тыс. рублей, а на планшеты — 39 тыс.

Поддержанные устройства казанцам обойдутся в 1,5—2,5 раза дешевле, в зависимости от категории

Фото: Максим Платонов

В преддверии нового учебного года увеличился спрос на ноутбуки, особенно в регионах, таких как Петрозаводск и Кемерово, где прирост составил 30 и 19% соответственно. Аналогичный рост отмечен и в сегменте планшетов — самые высокие темпы прироста зафиксированы в Барнауле и Севастополе — 29 и 21%. Такие данные известны из исследования «Авито».

Рост покупок компьютеров объясняется началом учебного сезона, когда родители приобретают устройства для школьных занятий. Кроме того, аналитики заметили увеличение спроса на смарт-часы и принтеры, популярность которых обусловлена их широким использованием в образовательной среде.

Цены на новую технику в Казани остаются высокими, средняя стоимость ноутбука составляет 67 тыс. рублей, планшета — 39 тыс. рублей, а смарт-часов — 17 тыс. рублей. Тем не менее покупатели предпочитают приобретать подержанные устройства, которые стоят заметно дешевле: ноутбуки в ресейле обойдутся канадцам в 26 тыс. рублей, планшеты — в 19 тыс. рублей, а часы — в 12 тыс. рублей. Новые принтеры в Казани обошлись покупателям в среднем в 13 тыс. рублей, а б/у — в 6 тыс. рублей.

Отмечается, что тенденция увеличения объема продаж продолжается даже после завершения учебного сезона.

Наталья Жирнова