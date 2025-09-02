Врачи в Татарстане спасли беременную с разрывом аневризмы почки и опухолью

Фото: Максим Платонов

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи спасли жизнь 38-летней беременной женщины, поступившей в крайне тяжелом состоянии с разрывом аневризмы почки, кровоизлиянием и опухолью этого органа. Об этом сообщила пресс-служба РКБ.

Пациентка была экстренно доставлена из Рыбно-Слободской ЦРБ после внезапной потери сознания и сильной боли в пояснице.

Диагностика выявила гематому от разорвавшейся аневризмы и еще одну аневризму внутри доброкачественной опухоли почки. Врачи предположили, что ложная аневризма могла образоваться после недавней травмы. Самым опасным был риск разрыва гематомы и крупных кровотечений, угрожавших жизни матери и ребенка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Команда специалистов — урологи, хирурги-онкологи, акушеры-гинекологи и реаниматологи — провели поэтапное лечение. Сначала была выполнена эмболизация почечной артерии для остановки кровотечения, затем — кесарево сечение для извлечения ребенка. Завершающим этапом стала сложная операция на почке. Все операции прошли успешно, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.

Ребенок, родившийся на 33-й неделе беременности, был выхожен в отделении реанимации и патологии новорожденных. На сегодняшний день мать и дочь успешно выписаны из больницы и находятся дома.

Рената Валеева