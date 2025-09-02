Поиски погибшей альпинистки Наговициной на пике Победы прекращены

Решение было принято после неоднократного обследования местности с помощью беспилотников

Фото: Реальное время

Спасательные операции по поиску альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, прекращены. Об этом сообщил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в своем Instagram*.

Решение было принято после неоднократного обследования местности с помощью беспилотников, которые не обнаружили признаков жизни Наговициной.

Кубатов подчеркнул, что Киргизия не может рисковать жизнями спасателей из-за крайне тяжелых погодных условий и сложности посадки вертолета на большой высоте.

— В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 м, и мы не имели права дальше рисковать жизнью спасателей, — заявил глава Федерации альпинистов Киргизии.

Транспортировка тела российской альпинистки будет возможна только летом 2026 года из-за сложных погодных условий.

Наговицина застряла на пике Победы 12 августа после травмы ноги, полученной при спуске с вершины (высота 7 439 м). Ее напарник оказал первую помощь и отправился за спасателями. С тех пор предпринимались неоднократные попытки спасти альпинистку, но все они были безуспешными.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что аэровидеосъемка места нахождения Наговициной не выявила признаков жизни. Заключение было сделано с учетом экстремальных погодных условий и особенностей местонахождения альпинистки.



Рената Валеева