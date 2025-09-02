Эвакуация тела погибшей россиянки с пика Победы отложена до лета 2026 года

Отсрочка связана с экстремальными условиями высокогорья

Фото: Реальное время

Транспортировка тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы, будет возможна только летом 2026 года из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

— Думаю, попытки транспортировки будут предприняты. Но это можно будет сделать только в следующем году — летом следующего года, когда в горах снова установится хорошая погода, — цитирует Чаргынова РИА «Новости».

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев также выразил мнение, что тело альпинистки, вероятно, останется на пике Победы до следующего сезона, который начнется в июле-августе 2026 года.

Отсрочка связана с экстремальными условиями высокогорья, делающими проведение спасательной операции невозможным и опасным в текущий период. Пик Победы является одним из самых сложных для восхождения и эвакуации тел погибших альпинистов.



Рената Валеева