Вучич попросил Путина о выгодных условиях поставок газа из России

Президент Сербии отметил, что планирует зарезервировать часть сербского газа на хранение в Венгрии, как и в предыдущую зиму

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил о включении в новый договор о поставках природного газа гибкости поставок, выгодной цены и увеличенных объемов голубого топлива из России.

— Нам существенно требуется газ. Мы получаем меньшие, но важные для нас объемы из Азербайджана, но большая часть поступает из РФ, — сказал Вучич, слова которого цитирует Tanjug.

Глава сербского государства подчеркнул важность газа не только для промышленности и домовладений, но и для производства электроэнергии, особенно в периоды пикового потребления.

— Когда меньше всего электроэнергии, чтобы дополнительными поставками газа в газовые теплоэлектростанции мы могли производить дополнительные объемы электроэнергии. Потому что кроме самого потребления газа для промышленности и домовладений, используем газ и для производства электроэнергии. Для всего этого нам нужна гибкость поставок, об этом я просил президента Путина, просил хорошую цену и большие объемы. Это для нас три ключевые вещи, — пояснил Вучич, уточнив, что речь идет о поставках на текущий и последующие годы.

Также президент Сербии отметил, что планирует зарезервировать часть сербского газа на хранение в Венгрии, как и в предыдущую зиму.

Напомним, что текущий договор о поставках 6 млн кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров действует до 30 сентября. Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович ранее сообщал, что стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 млрд кубических метров газа в год сроком от трех до 10 лет, при этом продолжаются переговоры о цене и управлении возможными рисками.

Российский газ поступает в Сербию через газопровод «Турецкий поток» через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович отмечала, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность Белграду увеличить доходы от транзита газа.

Также сообщается о расширении крупнейшего в Сербии подземного хранилища газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров при участии российской стороны. В настоящее время ПХГ Банатски-Двор, который пополам используют «Србиягаз» и «Газпром», вмещает около 500 миллионов кубометров газа.

Рената Валеева