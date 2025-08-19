Швейцария готова защитить Путина от ареста МУС для мирных переговоров

Фото: Рената Валеева

Швейцария предложила президенту России Владимиру Путину иммунитет от ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), если он приедет в страну для участия в мирных переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет РИА «Новости».

Кассис уточнил, что правительство разработало «правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер». Иммунитет будет действовать только в том случае, если цель визита — участие в мирной конференции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу президентов России и Украины в Женеве, отметив возможность исключения из юрисдикции МУС. Швейцария подтвердила свою готовность принять эти переговоры.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в «незаконном вывозе детей» с Украины. Россия не признает юрисдикцию МУС и считает его решения юридически ничтожными. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос об аресте главы государства является неприемлемым.

Важно отметить, что многие страны мира, включая Россию, США, Китай и Индию, также не признают юрисдикцию МУС.

Анастасия Фартыгина