В метро Казани пройдет бесплатная вакцинация от гриппа

Фото: Максим Платонов

Завтра, 20 июня, у шести станций Казанского метрополитена начнут работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, предъявив паспорт.

Мобильные пункты откроются у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Прививочные бригады будут работать ежедневно с 7:30 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:30.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо прививки от гриппа, лица старше 60 лет смогут также бесплатно вакцинироваться против пневмококковой инфекции.

Медики напоминают, что для формирования устойчивого иммунитета процедуру вакцинации рекомендуется проводить за 2—3 недели до начала активного распространения сезонных вирусов. Поэтому конец лета и начало осени — оптимальное время для проведения прививки.

Несмотря на отсутствие четкой сезонности у коронавируса, новая волна заболеваемости COVID-19 в России наиболее вероятна к концу осени — началу зимы 2025 года.



Рената Валеева