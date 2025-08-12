Инфекционист предупредил о возможной новой волне COVID-19 к концу 2025 года

Пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) традиционно приходится на осень

Фото: Максим Платонов

Несмотря на отсутствие четкой сезонности у коронавируса, новая волна заболеваемости COVID-19 в России наиболее вероятна к концу осени — началу зимы 2025 года, сообщил РИА «Новости» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

— Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости… Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета, — пояснил Поздняков.

Врач отметил, что пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) традиционно приходится на осень, с ростом числа случаев начиная с сентября, когда дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые — на рабочие места.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам инфекциониста, ожидаемые штаммы гриппа на период 2025—2026 годов останутся прежними — вариации H1N1 и H3N2. Список штаммов для производства вакцины уже опубликован, и подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года, с возможным новым всплеском активности весной 2026 года.

В Татарстане началась вакцинация против гриппа и ОРВИ, и власти планируют привить около 2,5 млн человек — это 60% населения республики.

Рената Валеева