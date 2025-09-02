Правительство разработает меры по повышению доступности ипотеки в России

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, подводя итоги стратегической сессии по развитию доступного жилья

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги стратегической сессии, посвященной повышению доступности жилья для граждан. В мероприятии приняли участие руководители регионов и представители профессионального сообщества. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

Основным вопросом обсуждения стала ипотечная программа. По итогам сессии правительство планирует разработать комплекс мер, направленных на повышение доступности ипотеки для населения.

Снижение стоимости жилья будет достигаться за счет оптимизации строительного цикла, повышения производительности труда и развития цифровизации отрасли.

Особое внимание уделяется формированию единой системы оценки доступности жилья как в масштабах всей страны, так и в отдельных опорных населенных пунктах. При этом все программы доступного жилья будут интегрированы в общую стратегию пространственного развития России.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также принял участие в московской сессии по повышению доступности жилья.

Наталья Жирнова