Новости общества

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов принял участие в московской сессии по повышению доступности жилья

16:39, 02.09.2025

Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке

Минниханов принял участие в московской сессии по повышению доступности жилья
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам повышения доступности жилья для граждан, которая прошла в Москве под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке жилья и поддержке строительного сектора.

Приняты решения для преодоления негативных тенденций:

  • Отмена дополнительных комиссий банками при предоставлении льготной ипотеки: Мишустин подчеркнул, что государство субсидирует выдачу таких ссуд и взимание дополнительных комиссий недопустимо. Все ключевые кредитные организации отменили данные комиссии.
  • Расширение лимитов ипотечных программ. Это позволит застройщикам продолжать работу и вводить в эксплуатацию новые дома, а гражданам — выбирать подходящее жилье.
  • Временное субсидирование процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.

Стратегическая сессия была направлена на выработку мер, необходимых для выполнения задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая ввод к 2030 году более 660 млн кв. м жилья и расселение не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда.

Мишустин напомнил о необходимости увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, предоставления земельных участков и обеспечения их сопутствующей инфраструктурой, а также создания надежных механизмов, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в такие дома.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также