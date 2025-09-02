Минниханов принял участие в московской сессии по повышению доступности жилья
Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам повышения доступности жилья для граждан, которая прошла в Москве под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина.
Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке жилья и поддержке строительного сектора.
Приняты решения для преодоления негативных тенденций:
- Отмена дополнительных комиссий банками при предоставлении льготной ипотеки: Мишустин подчеркнул, что государство субсидирует выдачу таких ссуд и взимание дополнительных комиссий недопустимо. Все ключевые кредитные организации отменили данные комиссии.
- Расширение лимитов ипотечных программ. Это позволит застройщикам продолжать работу и вводить в эксплуатацию новые дома, а гражданам — выбирать подходящее жилье.
- Временное субсидирование процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.
Стратегическая сессия была направлена на выработку мер, необходимых для выполнения задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая ввод к 2030 году более 660 млн кв. м жилья и расселение не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда.
Мишустин напомнил о необходимости увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, предоставления земельных участков и обеспечения их сопутствующей инфраструктурой, а также создания надежных механизмов, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в такие дома.
