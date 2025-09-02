Минниханов принял участие в московской сессии по повышению доступности жилья

Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам повышения доступности жилья для граждан, которая прошла в Москве под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ключевой темой обсуждения стали меры по стабилизации спроса на рынке жилья и поддержке строительного сектора.

Приняты решения для преодоления негативных тенденций:

Отмена дополнительных комиссий банками при предоставлении льготной ипотеки: Мишустин подчеркнул, что государство субсидирует выдачу таких ссуд и взимание дополнительных комиссий недопустимо. Все ключевые кредитные организации отменили данные комиссии.

Расширение лимитов ипотечных программ. Это позволит застройщикам продолжать работу и вводить в эксплуатацию новые дома, а гражданам — выбирать подходящее жилье.

Временное субсидирование процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.

Стратегическая сессия была направлена на выработку мер, необходимых для выполнения задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая ввод к 2030 году более 660 млн кв. м жилья и расселение не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда.



Мишустин напомнил о необходимости увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, предоставления земельных участков и обеспечения их сопутствующей инфраструктурой, а также создания надежных механизмов, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в такие дома.



Рената Валеева