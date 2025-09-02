«Вертолеты России» открыли новое производство на Казанском вертолетном заводе

Корпус механообрабатывающего производства площадью 30 тыс. кв. метров был построен на КВЗ в 2023—2025 годах

Фото: Максим Платонов

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» запустил новое механообрабатывающее производство на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). В церемонии открытия принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сказано на сайте.

Делегация Минпромторга России также посетила цех окончательной сборки с летно-испытательным комплексом и основные производственные площадки завода.



Корпус механообрабатывающего производства площадью 30 тыс. кв. метров был построен на КВЗ в 2023—2025 годах. Он оснащен токарными, фрезерными и универсальными станками с ЧПУ, а также роботизированными комплексами. На новых мощностях планируется изготавливать широкий ассортимент деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Предприятие сейчас комплектует штат для нового производства, приглашая на работу операторов станков с ЧПУ, фрезеровщиков, инженеров, программистов, контролеров, технологов и других специалистов.

— На новых мощностях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы предприятий Республики Татарстан и госкорпорации «Ростех», расположенных в Центральном и Приволжском федеральных округах, — отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Напомним, сегодня свой первый полет совершил импортозамещенный вертолет «Ансат».



Рената Валеева