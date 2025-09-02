Новости общества

Родителям подростка, погибшего на железной дороге в Татарстане, выплатят 1 млн рублей

16:50, 02.09.2025

Инцидент произошел на перегоне станций Новое Аракчино — Лагерная Горьковской железной дороги

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане после вмешательства транспортной прокуратуры родители подростка, погибшего на железной дороге, получат компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей от ОАО «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка выявила нарушение законодательства о безопасности нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта.

На перегоне станций Новое Аракчино — Лагерная Горьковской железной дороги подросток забрался на вагон грузового поезда и получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током.

