Родителям подростка, погибшего на железной дороге в Татарстане, выплатят 1 млн рублей
Инцидент произошел на перегоне станций Новое Аракчино — Лагерная Горьковской железной дороги
В Татарстане после вмешательства транспортной прокуратуры родители подростка, погибшего на железной дороге, получат компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей от ОАО «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверка выявила нарушение законодательства о безопасности нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта.
На перегоне станций Новое Аракчино — Лагерная Горьковской железной дороги подросток забрался на вагон грузового поезда и получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током.
