В Татарстане пересмотрена кадастровая стоимость более 36 тыс. объектов недвижимости
Изменение сведений ЕГРН не повлекло за собой изменение кадастровой стоимости для 91 873 объектов
В августе 2025 года Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана определил кадастровую стоимость 36 421 объекта недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества.
Определение кадастровой стоимости осуществляется в отношении вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них, а также объектов, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения (например, изменение вида разрешенного использования земельного участка, площади объекта недвижимости или материала стен здания).
В августе 2025 года в ЦГКО поступили сведения о 128 294 объектах недвижимости. Кадастровая стоимость определена для 36 421 объекта, в том числе:
- 15 870 земельных участков;
- 6 829 зданий;
- 12 301 помещения;
- 581 сооружения;
- 43 объектов незавершенного строительства;
- 797 машино-мест.
Изменение сведений ЕГРН не повлекло за собой изменение кадастровой стоимости для 91 873 объектов, в том числе:
- 72 451 земельного участка;
- 10 823 зданий;
- 6 653 помещений;
- 1 415 сооружений;
- 71 объекта незавершенного строительства;
- 460 машино-мест.
В Минземимуществе Татарстана напомнили, что акт об определении кадастровой стоимости ЦГКО размещает на своем официальном сайте. Правообладатели также могут бесплатно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости с актуальными данными. Это позволит собственникам недвижимости в Татарстане быть в курсе изменений в кадастровой оценке и при необходимости оспорить результаты оценки в установленном порядке.
