В Татарстане пересмотрена кадастровая стоимость более 36 тыс. объектов недвижимости

Изменение сведений ЕГРН не повлекло за собой изменение кадастровой стоимости для 91 873 объектов

Фото: Максим Платонов

В августе 2025 года Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана определил кадастровую стоимость 36 421 объекта недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества.

Определение кадастровой стоимости осуществляется в отношении вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них, а также объектов, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения (например, изменение вида разрешенного использования земельного участка, площади объекта недвижимости или материала стен здания).

В августе 2025 года в ЦГКО поступили сведения о 128 294 объектах недвижимости. Кадастровая стоимость определена для 36 421 объекта, в том числе:

15 870 земельных участков;

6 829 зданий;

12 301 помещения;

581 сооружения;

43 объектов незавершенного строительства;

797 машино-мест.

Реальное время / realnoevremya.ru

Изменение сведений ЕГРН не повлекло за собой изменение кадастровой стоимости для 91 873 объектов, в том числе:

72 451 земельного участка;

10 823 зданий;

6 653 помещений;

1 415 сооружений;

71 объекта незавершенного строительства;

460 машино-мест.

В Минземимуществе Татарстана напомнили, что акт об определении кадастровой стоимости ЦГКО размещает на своем официальном сайте. Правообладатели также могут бесплатно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости с актуальными данными. Это позволит собственникам недвижимости в Татарстане быть в курсе изменений в кадастровой оценке и при необходимости оспорить результаты оценки в установленном порядке.

Рената Валеева