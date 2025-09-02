Юрист пояснил новые правила использования дачных участков

Коммерческая деятельность на даче теперь вне закона, а трудиться на ней могут только собственники и их семьи

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября вступили в силу поправки к российскому закону о ведении садоводства и огородничества. Как рассказал юрист Илья Русяев для RT, теперь на дачных участках категорически запрещена любая предпринимательская деятельность.



— Теперь любая предпринимательская деятельность — от организации мини-магазинов, складов и мастерских до теплиц с последующей продажей урожая — прямо исключена, — пояснил Русяев.

Также уточняется, что дополнительно нельзя привлекать наемных работников ни для обработки земли, ни для сбора урожая: земля должна обрабатываться собственником и членами его семьи.



За владельцами участков сохранили право заниматься личным хозяйством, в том числе выращивать растения и разводить птицу или кроликов исключительно для собственных нужд. Реализовать лишнюю продукцию возможно, но при соблюдении условий: участок не должен превышать 50 соток, выращивание ведется усилиями владельца и членов его семьи, а сама продажа носит нерегулярный характер.



Юрист подчеркнул, что по решению общего собрания членов СНТ допускается установка информационных конструкций или организация ярмарок при условии соблюдения земельного законодательства и устава товарищества.

Напомним, что с сентября в России также ужесточат правила получения охотничьего билета.

Наталья Жирнова