В России с сентября ужесточат правила получения охотничьего билета

Теперь все желающие должны будут сдать тест на охотничий минимум

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 1 сентября желающие получить охотничий билет должны будут сдать тест на охотничий минимум. Это следует из постановления правительства России.

Ранее для получения билета было достаточно ознакомиться с требованиями охотничьего минимума под подпись, а проверка знаний не предусматривалась.

В сопроводительных материалах к документу говорится, что из-за отсутствия проверки случались нарушения техники безопасности и несчастные случаи при охоте.

Экзамен будут сдавать те, кто получает охотничий билет впервые или повторно (если он был аннулирован). Проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования, в котором будет от 100 до 200 вопросов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тестирование может быть электронным или на бумаге — это определяет региональный орган. На каждый вопрос будет дано не менее минуты. Во время тестирования нельзя пользоваться литературой, шпаргалками, телефонами и другими устройствами. За правильный ответ — 1 балл, за неправильный или отсутствие ответа — 0 баллов. Те, кто не явится на экзамен, нарушит правила поведения или получит менее 75% баллов, будут считаться непрошедшими проверку. Их допустят к пересдаче не ранее чем через месяц.

Для сдачи экзамена нужно заполнить заявление. В течение трех рабочих дней заявитель получит уведомление о допуске или недопуске к экзамену.

Елизавета Пуншева