Татарстан оказался в числе лидеров по обеспеченности новостроек школами и садами

55,8% новостроек в республике располагают детскими садами, что является лучшим показателем в России

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по обеспеченности новостроек школами и детскими садами. В целом по России школами располагают 28% новостроек, а детскими садами — 30,3%.



При этом 49,3% новостроек в Татарстане обеспечены школами, что ставит республику на третье место в стране после Калининградской и Нижегородской областей. 55,8% новостроек в республике располагают детскими садами, что является лучшим показателем в России. Об этом сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», пишет РИА «Новости».



Кроме того, Татарстан лидирует по обеспеченности новостроек детскими игровыми и спортивными площадками:

65,1% новостроек в Татарстане имеют детские игровые площадки и уличные комплексы для занятия спортом, что является одним из лучших результатов в стране.

В Казани ипотечный взнос за однокомнатную квартиру в среднем составляет 94,3 тыс. рублей в месяц, что в 3,1 раза превышает плату за аренду, которая составляет около 30 тыс. рублей.

Рената Валеева