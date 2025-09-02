Путин и Вучич подтвердили стратегическое партнерство России и Сербии

Вучич отметил, что Сербия с начала конфликта на Украине находится под большим давлением

В ходе встречи в Пекине президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами.

— Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии, — заявил Путин.

Вучич, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с Россией во всех областях имеет большое значение для Сербии.

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу Сербии.

В контексте текущей геополитической обстановки Вучич отметил, что Сербия с начала конфликта на Украине находится под большим давлением, но сохраняет принципиальную позицию по отказу от антироссийских санкций и намерена сохранять нейтралитет.

Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода, соединяющего две страны.



Рената Валеева