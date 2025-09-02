Путин и Вучич подтвердили стратегическое партнерство России и Сербии
Вучич отметил, что Сербия с начала конфликта на Украине находится под большим давлением
В ходе встречи в Пекине президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами.
— Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии, — заявил Путин.
Вучич, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с Россией во всех областях имеет большое значение для Сербии.
Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу Сербии.
В контексте текущей геополитической обстановки Вучич отметил, что Сербия с начала конфликта на Украине находится под большим давлением, но сохраняет принципиальную позицию по отказу от антироссийских санкций и намерена сохранять нейтралитет.
Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода, соединяющего две страны.
