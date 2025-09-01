Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне украинских атак

Венгерский участок в 190 км планируется достроить до конца 2027 года

Фото: Реальное время

Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода, соединяющего две страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в социальной сети X.

— Договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович ускорить строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией. Его венгерский участок в 190 км планируется достроить до конца 2027 года, — написал Сийярто.

Решение об ускорении строительства было принято на фоне опасений, связанных с атаками Украины на энергетическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба».

— Из-за таких шагов Украины сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере энергетики становится еще более важным, — подчеркнул Сийярто.

Министр также отметил, что поставки газа через Сербию достигли рекордных 21 млн кубометров в сутки, что стало самым высоким показателем поставок газа в Венгрию по «Турецкому потоку» за год.

Сийярто напомнил, что Украина неоднократно атаковала нефтепровод «Дружба», по которому нефть поставляется в Венгрию и Словакию, а также перекрыла газопровод, который является важным маршрутом поставок в Центральную Европу.

Рената Валеева